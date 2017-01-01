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SAKARYA (AA) - Sakarya'da hakkında "PKK silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlamasıyla dava açılan HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, sanık Mehmet Bayram, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Mahkeme salonunda avukatı, yakınları ve bazı partililer de hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Bayram, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, tahliyesini ve beraatini talep ettiğini aktardı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Bayram'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatine, "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından ise hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatları, savcının mütalaasına ilişkin savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin bütün suçlardan beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından beraatine, "terör örgütü propagandası" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alınarak adli kontrol hükümleri şartıyla tahliye etti.

- Süreç

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası" iddiasıyla 8 Mart'ta gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bayram hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından hapis cezası istenmişti.



