ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HDP Sakarya İl Başkanı Bayram'a hapis cezası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:41

SAKARYA (AA) - Sakarya'da hakkında "PKK silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlamasıyla dava açılan HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, sanık Mehmet Bayram, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Mahkeme salonunda avukatı, yakınları ve bazı partililer de hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Bayram, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, tahliyesini ve beraatini talep ettiğini aktardı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Bayram'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatine, "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından ise hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatları, savcının mütalaasına ilişkin savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin bütün suçlardan beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından beraatine, "terör örgütü propagandası" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alınarak adli kontrol hükümleri şartıyla tahliye etti.

- Süreç

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası" iddiasıyla 8 Mart'ta gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bayram hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından hapis cezası istenmişti.


İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da FETÖ/PDY davaları
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY DAVALARI

Sakarya'da FETÖ/PDY davaları
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY DAVALARI
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Serdivan'da yeni sezon asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı
YEREL

SERDİVAN'DA YENİ SEZON ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanına hapis cezası
YEREL

ESKİ BANK ASYA YÖNETİM KURULU BAŞKANINA HAPİS CEZASI
'Dönem Sonu Sergisi' açılışı AKM'de yapıldı
YEREL

'DÖNEM SONU SERGİSİ' AÇILIŞI AKM'DE YAPILDI
SAÜ'de 'Yoga ve Nefes' başlıklı eğitim düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'YOGA VE NEFES' BAŞLIKLI EĞİTİM DÜZENLENDİ
İmamlık yaptığı mahalleyi Kaymakam olarak ziyaret etti
YEREL

İMAMLIK YAPTIĞI MAHALLEYİ KAYMAKAM OLARAK ZİYARET ETTİ
'Ziyafet Sofrası' AKM'de tiyatro severlerle buluştu
YEREL

'ZİYAFET SOFRASI' AKM'DE TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTU
Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ üyeliği davası
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYELİĞİ DAVASI
Akyazı'da 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL

AKYAZI'DA 10 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde yılsonu heyecanı
YEREL

GELENEKSEL SANATLAR İHTİSAS MERKEZİNDE YILSONU HEYECANI
Dev adamlar Süper Lig için mücadele edecek
YEREL

DEV ADAMLAR SÜPER LİG İÇİN MÜCADELE EDECEK
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
ASKF'de hedef 'Elit Lig'
YEREL

ASKF'DE HEDEF 'ELİT LİG'
SGM'de yılsonu şöleni yaşandı
YEREL

SGM'DE YILSONU ŞÖLENİ YAŞANDI
SAMEK yılsonu heyecanı Kentpark'ta
YEREL

SAMEK YILSONU HEYECANI KENTPARK'TA
Adapazarı Belediyesi'nin ilk halk iftarı 31 Mayıs'ta
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ'NİN İLK HALK İFTARI 31 MAYIS'TA
SAÜ'de yabancı dil öğretimi konusunda yeni dönem
YEREL

SAÜ'DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KONUSUNDA YENİ DÖNEM
Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı
YEREL

SAKARYA BÜYÜKŞEHİRLİ YÜZÜCÜDEN ULUSLARARASI YÜZME ŞAMPİYONASINDA BAŞARI
BMC, Sakarya'da savunma sanayi Ar-Ge kuracak
YEREL

BMC, SAKARYA'DA SAVUNMA SANAYİ AR-GE KURACAK
Karasu Plaj Caddesindeki çalışmalar sona erdi
YEREL

KARASU PLAJ CADDESİNDEKİ ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Hendek'te yol sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL

HENDEK'TE YOL SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Müdürünü ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, TÜVASAŞ MÜDÜRÜNÜ AĞIRLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi