ADYÜ'de "Kore Kültür Günü"

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ADIYAMAN (AA) - Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) iş birliğiyle "Kore Kültür Günü Etkinlikleri" düzenlendi.

ADYÜ Rektörü Prof Dr. Talha Gönüllü, Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Kore ilişkilerinin eskilere dayandığını anımsattı.

Güney Kore ile Türkiye diplomatik ilişkilerinin bu sene 60'ıncı yılı olduğunu anımsatan Gönüllü, "Bu anlamda Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin katkılarıyla Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün de üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Kore Kültür Günü etkinliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Gönüllü, Türkiye'nin 1950-1951 yıllarındaki Kore Savaşı'na bilfiil katıldığını hatırlatarak, Güney Kore kaynaklarına göre Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, şehit verenler bakımından üçüncü, toplam zayiat yaralı ve savaş esirleri dahil bakımından ise üçüncü sırada olduğunu ifade etti.

Gönüllü, Kore Savaşı'nda şehit olan 462 Türk askerinin Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığında (UNMCK) defnedildiğini, bunun için Güney Kore halkının Türk halkını "kan kardeş" olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo CHO da Kore'nin tarihi ve kültürüyle ilgili bilgi vererek, katkılardan dolayı Rektör Gönüllü'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kore'nin geleneksel kıyafeti olan "Hanbok" isimli kıyafetler, ADYÜ öğrencilerine giydirildi.

Kore Kültür Merkezi geleneksel müzik ekibi de etkinlikte bir gösteri sundu.

Gösteriye öğrenciler ilgi gösterdi.