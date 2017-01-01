Sakarya'da FETÖ/PDY davaları

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan 3 ayrı davanın görülmesine başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara, tutuklu sanıklar Muhammed Samed Özdemir, Mustafa Kuluk ve Niyazi Çakıl, avukatları ile yakınları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin özetinin okunmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanık Özdemir, savunmasında, "ByLock" tespit edilen hattın kendisine ait olduğunu ve kullanmadığını söyledi.

Üniversitede okurken bir arkadaşının 25 yaşından büyük olması sebebiyle öğrenci hattı alamadığını ve kendisinden yardım istediğini belirten sanık Özdemir, "Benim adıma hat çıkardık ve ona verdim. Bu hattı hiç kullanmadım. Faturaları ödemediği için hattı 6 ay sonra kapattım." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Özdemir, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Tutuklu sanık öğretmen Niyazi Çakıl da savunmasına, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek başladı.

"ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını belirten sanık Çakıl, "Çalıştığım kurum Bank Asya ile çalışıyordu. Maaşlar Bank Asya'dan yatıyordu. Talimatla hareket etmiş olsaydım taksi plakamı satar bu bankaya yatırırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talip ediyorum." dedi.

- "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum"

Tutuklu sanık çiftçi Mustafa Kuluk da savunmasında 1996 yılında Nil Kırtasiye'de çalışırken cemaat ile tanıştığını kaydetti.

Burada çalışan Mücahit isminde birinin vasıtasıyla sohbetlere katıldığını belirten sanık Kuluk, "Sızıntı dergisine 3-4 yıl öncesine kadar aboneydim, posta yoluyla geliyordu. Fetullah Gülen'in kitaplarını okudum, kabul ediyorum. Dini hassasiyeti olan bir insanım, Bank Asya'da hesabım vardır. Yatırım amacıyla ufak tefek birikimlerimi bu bankaya yatırdım. Aleyhime verilen ifadeleri kabul etmiyorum. İlçe 'imamı' ya da 'abi'si değilim. Cemaate sempati duymuştum. Karasu ilçesindeki bazı sohbet programlarına katıldım. FETÖ üyelik suçlamasını kabul etmiyorum, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerinin tamamlanmasını, tutuklu sanıklar Muhammed Samed Özdemir ve Niyazi Çakıl'ın bu hallerinin devamına, sanık Mustafa Kuluk'un ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" yazışma içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasına, sanık Çalık'ın tutukluluk halinin devamına, sanık Özdemir'in ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmaları erteledi.

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık Kuluk'un "silahlı terör örgütü üyeliğinden" etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alınarak adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etti.