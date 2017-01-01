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Sakarya'da FETÖ/PDY davaları

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:10

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan 2 ayrı davanın görülmesine başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara, tutuklu sanıklar Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen memur Ramazan Kaya ve emniyet müdürü Tamer Taşlı, avukatları ile yakınları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin özetinin okunmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanık Kaya, savunmasında 2007'den beri Bank Asya ile çalıştığını söyledi.

Kiralar ve dükkan ile ev satışlarından elde edilen gelirleri bu bankaya yatırdığını belirten sanık Kaya, "O zaman katılım bankaları arasında en fazla kar payını bu veriyordu, EFT ücreti almıyordu, başka avantajları vardı, o yüzden bu banka ile çalıştım. Peyder peyder bu paraları çektim. Hangi tarihe kadar bu bankayla çalıştığımı hatırlamıyorum. Talimatla bankaya para yatırmadım." diye konuştu.

Sanık Kaya, 1995 yılında kızını başörtülü olması sebebiyle Fatih Üniversitesine gönderdiğini dile getirerek, "Küçük kızımı eğitimi iyi olduğu için Sakarya Fatih Kolejine gönderdim. Başka bir amacım yoktur. " dedi.

Hakkındaki MASAK raporunu kabul etmediğini kaydeden sanık Kaya, "Hesabımdan yüklü miktarda para çekmedim. Başka bir ilde devre mülk almıştım. Bunun parasını havale yaptım. 50 bin liranın üstünde olduğu için MASAK takibine takılmışım." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki "anayasayı ihlal" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarını kabul etmeyen Kaya, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Eski emniyet müdürü sanık Tamer Taşlı da savunmasına "ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini, tahliyesini ve beraatını istediğini kaydetti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerinin tamamlanmasını, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" yazışma içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasına, sanık Taşlı'nın tutukluluk halinin devamına, sanık Kaya'nın ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmaları erteledi.

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