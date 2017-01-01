Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün il yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 18'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 13 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 5 sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Sanıkların savunmalarını tamamlayan mahkeme heyeti, doktorlar T.T, M.E, C.I, F.Ç. ve banka çalışanı Z.Z'yi tanık olarak dinledi.

Heyet, tanıklar ifadelerini verdiği sırada sanıkları ayağa kaldırarak tanıyıp tanımadıkları ve sözde il mütevelli heyetinde olup olmadıklarını sordu. Tanıklar, tanıdıklarının isimlerini mahkeme salonunda söyledi. Mahkeme heyeti, özel duruşmada dinlediği sağlık çalışanı tanık E.E'nin ifadesini de sanıkların yüzüne okudu. Tanığın ifadesinde, bir çok ismi sayarak sözde il mütevelli heyetinde yer aldığını söylediği belirtildi.

Sanıkların avukatları, bazı tanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, bu kişilerin tanıklıklarının kabul edilmemesi gerektiğini savundu.

Bir sanık avukatı da özel duruşmada dinlenen E.E'nin konuşmasının kamera kaydına alınıp alınmadığını sordu.

Söz verilen tutuklu sanıklardan S.U, tanık olarak ifade verenlerin kendilerini kurtarmak için özellikle tutukluların isimlerini verdiklerini iddia etti. S.U, "Bizler tutukluyuz ve kamuoyunda tanınıyoruz diye isimlerimizi veriyorlar. Tutuklanmamak için bu yola başvuruyorlar. Mesela ben E.E'yi hiç tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bazı tanıkların kendilerini kurtarmak için tutukluların isimlerini verdiklerini düşünüyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık eski Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi H.K'nin de tutuklanmasını kararlaştırdı.

Duruşma, 17 Temmuz'a ertelendi.

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete, FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan 2016'da kayyum atanmıştı. Aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 17'si tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, 16 gayrimenkulü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanan bir sanık, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un bulunduğunun tespit edilmesi üzerine önceki duruşmada tutuklanmıştı.