Hatay'da izinsiz gösteri: 18 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
Saray Caddesi'ndeki Künefeciler Meydanı'nda toplanan bir grup, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle tutuklanması bahane ederek gösteri yapmak istedi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda polis, göstericilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu.
Slogan atmayı sürdüren gruba polis biber gazıyla müdahale etti.
Emniyet güçlerine direnen 18 kişi gözaltına alındı, göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı.