Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası (2)

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı duruşmanın ikinci oturumunda 3 sanığın daha ifadesi alındı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan başka dava da bulunan tutuklu sanık Vedat Erol, Derik Belediyesinde zabıta amiri olarak görev yaptığını söyledi.

Olayla ilgili herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, kimseden talimat almadığını ve kimseye talimat vermediğini öne süren Erol, beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Devran Aslan ise psikolojik destek aldığını ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu Fikret Bağı da olayla ilgisi bulunmadığı öre sürdü.

Müşteki avukatları, sanık Şerif Mesutoğlu ile aynı cezaevinde kalan Devran Aslan'ın başka bir cezaevine nakledildikten sonra yeniden ifadesinin alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) arıza dolayısıyla duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

Şehidin babası Asım Safitürk ile bazı şehit yakınlarının da katıldığı duruşmayı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da izledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik Kaymakamlığındaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

(Bitti)

