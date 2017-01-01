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Aydın'da motosiklet devrildi: 2 ölü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 02:21
Aydın'da motosiklet devrildi: 2 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Balcı (40) idaresindeki 09 CBG 17 plakalı motosiklet, İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi. Sürücü Balcı ve arkasında bulunan Uğur Sakarya (24), çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı ve Sakarya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kask takmadığı belirlenen bu kişilerin cesetleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesetlerin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

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