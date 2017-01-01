Mersin'de sahte altın operasyon

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MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli yöntemlerle sahte altın üretildiği tespit edilen bir atölyeye yapılan baskında çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir atölyede sahte altın üretildiği yönünde alınan istihbarat doğrultusunda operasyon başlattı.

Ekipler, atölyede yaptıkları aramalarda satışa hazır çok sayıda ziynet eşyası, sahte altın üretiminde kullanılan bakır malzeme, altın ayar suyu ve mihenk taşı ele geçirdi.

Sahte altınların, diğer illerdeki kuyumculara satılarak mağduriyet oluşturulduğu da ortaya çıkarılırken, şüphelilerin, sahte altınların anlaşılmaması için "altın patent damgası" kullandığı belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler Ü.Ö, S.A, A.Ö. ve H.S.B gözaltına alınarak, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



