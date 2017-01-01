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Bitlis'te terörle mücadele

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:21

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tüp satışı konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği kurallara uymayan LPG bayileri ve dağıtıcıları hakkında işlem yapılarak idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, Valilik bünyesinde oluşturulan "El Yapımı Patlayıcı Maddeler ile Mücadele Komisyonu"nun il genelinde yaptığı çalışmalarda, son zamanlarda her türlü mutfak tüpünün sıklıkla amacı dışında terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kimliksiz tüp satışlarının engellenmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bazı kurul kararları alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karar doğrultusunda tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, konutlarda adrese teslim yapılan tüp satışlarında ve bayi iş yerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi, tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca ticari ve sanayi işletmelere ihtiyacından fazla tüp satışı ve teslimi yapılmaması, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi, kullanıcıya tüplü LPG satışlarında tüketicilerin T.C. kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad soyadı bilgisinin Tüp Satış Bildirim Cetveli ile kayıt altına alınması, düzenlemenin tüplü LPG bayilik sözleşmesinde bulunması, mevcut sözleşmelere ise ek olarak ilave edilmesi zorunlu tutulmuştur."

Açıklamada, bu kararların piyasa koşullarında uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren LPG ve tüp bayileri tarafından doldurulması gereken Tüp Satış Bildirim Cetvellerinin kontrolünün yapılacağı belirtilerek, "Yazılı kurul kararlarına uymayan bayi ve dağıtıcılar hakkında ilgi (b) sayılı kanunun ilgili maddeleri saklı kalmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde yazılı 'emre aykırı davranış' ihlalinden işlem yapılarak idari para cezası uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

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