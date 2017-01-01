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"Boş kalacak tribünler Konyaspor taraftarına açılsın"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:29


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehir'de yapılacak Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor finali için rakibe ait boş kalacak tribünlerin, kendi taraftarlarına açılması konusunda valilik ve rakip takım yetkililerine ricada bulunduklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Celil Çalış ve ekibi, Konyaspor Kayacık Tesisleri'ni ziyaret etti.

Kulüp başkanı Ahmet Şan, ziyarette yaptığı açıklamada, Konyalı hemşehrilerinin takıma verdiği desteğin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Birlik ruhunun her zaman beraber olmaktan geçtiğini ve bunu da Atiker Konyaspor taraftarının başardığını dile getiren Şan, şöyle devam etti:

"Zaten şu anda tüm Konyalı hemşehrilerimiz adeta teyakkuzda. Bize ayrılan biletlerin tamamı bitti. Konya'mız, geçmişte gerek Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerekse Eskişehir'de oynadığı final maçlarında yaptıklarıyla artık tecrübeli. Taraftarımız her zaman takımımızın yanında olup destek verdi ve o şekilde başarılar geldi ama Türkiye Futbol Federasyonu final maçı için stadın ancak yarısını bize verebildi. Medipol Başakşehir Kulübüne ve Eskişehir Valimize, rakibimize ait boş kalacak tribünlerin Konyaspor taraftarlarına açılması konusunda ricada bulunduk. Futbol temaşa oyunu ve taraftarla daha da güzel oluyor. Konyaspor Kulübü ve taraftarlarımız, son 3 yıldır yeni stadyumumuzla birlikte taraftar nasıl olunur bunun en güzel örneğini veriyor."

Böylesine önemli bir maçta tribünlerin boş durması yerine futbolseverlere açılması gerektiğini ifade eden Şan, "Biz şehrimizi tanıtmak için buradayız. Bu manada futbolun da etkili bir tanıtım aracı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çalış da ülkelerin ve şehirlerin tanıtımında spor ve futbolun çok önemli bir araç olduğunu belirterek, tarım camiası olarak her zaman Atiker Konyaspor'a destek verdiklerini kaydetti.

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