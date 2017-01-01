Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te soygun amacıyla girdikleri kuyumcuda çıkan çatışmada yaralanan ve sonrasında kaçan kadın, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şahinbey ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya soygun amacıyla giren ve çıkan çatışmada yaralı olarak kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Suriye uyruklu Ayda Ayed el-Smadi olduğunu belirledi. Tedavi için hastane ve eczanelere gitme ihtimaline karşılık buraları sık sık kontrol eden ekipler, şüphelinin Yeditepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan Smadi, eşiyle daha önce de kuyumcu soygunu girişiminde bulunduklarını itiraf etti.

Gaziantep'te dün soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada Şerif Said Ayed el-Smadi hayatını kaybetmiş, eşi ile iş yeri sahibi yaralanmıştı.



















