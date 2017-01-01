"Herkese en az 5 Twitter hesabı oluşturuldu"

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25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:27

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan, tutuklu, tutuksuz ve firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda görülmeye başlanan duruşmaya, tutuklu sanık Ayşegül Sözgen, tutuksuz sanık Semiha Tokgöz ile yakınları ve avukatları katıldı. Sanıklardan firari durumunda olan, örgütün sorumlu bölge yöneticilerinden olduğu iddia edilen Hanife Teker'in ise yakalamasının gerçekleştirilemediği belirtildi.

Duruşmada "Üsküdar" kod adıyla ifadesi alınan gizli tanık, duruşma salonunda hazır bulunan, örgüte bağlı eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen Sözgen ve Tokgöz'ün örgüte sözde "hocalık" görevi yaptığını, sohbetler ve kermesler düzenlediklerini iddia etti.

Sanıkların FETÖ/PDY adına organizasyonlar yaptığını öne süren Üsküdar, "Bu kişiler bu organizasyonların önde gelen kişileriydi. Yani bu kişiler sohbet veriyorlardı, kermesleri organize ediyorlardı." dedi.

Mahkeme Başkanı Dursun Arslan'ın, daha önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinin doğru olup olmadığını sorması üzerine gizli tanık Üsküdar, şunları söyledi:

"İfadem doğrudur. Ayşegül Sözgen, Antalya bayan il imamıdır. Cemaat adına bölgeci tüm bayanlara talimat veren, onları yönlendiren kişidir. Ayşegül Sözgen, 17/25 Aralık sürecinden sonra talimat vererek, mevcut hükümeti eleştirmek, dünya nezdinde zor durumda bırakmak amacıyla bölgeci konumundaki herkese en az 5 tweet (Twitter) hesabı oluşturttu. Belirledikleri sorumlu kişilerin saat aralıklarında herkes ortalama 5 tweet atmaya başladı. O şekilde dünya nezdinde hükümet zor durumda bırakmaya çalışılıyordu. Her hafta sorumlu kişiler bir altındaki kişiye kaç tweet attığını soruyordu. Bu işlem aşağı yukarı iki ay sürdü. Ben de bu şekilde tweet atıyordum."

Gizli tanık Üsküdar, Semiha Tokgöz isimli kişinin, örgüt üyesi kişilerin ByLock üzerinden güvenli görüşme yapması gerektiğini, çünkü diğer telefonların dinleneceğini belirtiğini öne sürdü. Üsküdar, firari sanık Hanife Teker'in de Uncalı bölgesinden sorumlu olduğunu iddia etti.

Sanıklar Ayşegül Sözgen ve Semiha Tokgöz, ayrı ayrı söz alarak örgüt üyesi suçlamasını kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşegül Sözgen'in tutukluluk halinin devamına, firari sanık Hanife Teker'in yakalamasının beklenmesine ve tutuksuz sanık Semiha Tokgöz'ün adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


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