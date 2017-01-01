Adana PMYO'da mezuniyet heyecanı

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ADANA (AA) - Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulundan (PMYO) mezun olan 294 polis adayı için tören düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, okuldaki törende yaptığı konuşmada, insan haklarına saygılı, hukukun temel çerçeveleri içerisinde fedakarca görev yapan emniyet teşkilatına yeni katılan polis adaylarını tebrik etti.

Milletin huzur ve barışını sağlamak için çalışacak polis adaylarına hayatlarında başarılar dileyen Demirtaş, "Türkiye'nin stratejik konumu itibariyle güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede çağın gerekliliği olarak dizayn edilmesi zorunlu kılınmaktadır. Bu konuma dünyada artan terör eylemleriyle birlikte değişen suç çeşitleri ve suç biçimleri eklenince de güçlü bir polis teşkilatına ihtiyaç kendiliğinden ortaya çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

PMYO Müdürü Naim Cengiz ise iki yıllık zorlu bir eğitimin ardından şerefli bir meslek olan emniyet teşkilatı saflarına katılmaya hak kazanan polis adaylarını tebrik etti.

Polisin, özgürlüklerin, hukukun, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusu olduğunu vurgulayan Cengiz, "Devlet ve milletin her türlü düşmanlarına karşı göğüslerinizi siper ederek ay yıldızlı bayrağı vatanın her yerinde dalgalandıracağınıza, halkın huzur ve güvenliği ile beraberliğini bozmak isteyenlerin korkulu rüyası olacağınıza inancım tamdır." dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Remzican Öztürk, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

İlk üçe giren polis adaylarına protokol üyelerinin diplomalarını vermelerinin ardından 294 polis adayı yemin etti.

Program tören yürüyüşünün ardından mezunların aileleriyle buluşmasıyla sonra erdi.