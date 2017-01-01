Çankırı'da hükümlü ve tutukluların el emekleri sergilendi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, cezaevinde yürütülen mesleki faaliyet ve kurslar sonucunda hükümlü ve tutukluların yaptıkları ürünler yer alıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, hükümlü ve tutukluların da toplumun bireyleri olduğunu, onların iyileşmesinin toplumun iyileşmesi anlamına geleceğini söyledi.

Sergi ile infaz kurumundaki insanların tüketici değil üretici olduklarını anlatmayı amaçladıklarını belirten Aldemir, "Cezaevindeki insanların yakınları dışarıda onları bekliyor. Onlar da bu insanlara değer verdiklerini sergilemek amacıyla bu katkıyı sağladılar. İnfaz kurumundaki tüm personelimiz bu işe gönül verdi. Bu eser Adalet Bakanlığımızın, bizlerin, hepimizin eseridir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Cezaevi kurs öğreticisi Nermin Akkuş da sergilenen ürünlerin mahkumları temsil ettiğini dile getirdi.

Büyük çabalar sonucu ortaya çıkan eserleri sergiledikleri için büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Akkuş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, yarına kadar açık kalacak.