Şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirmek için Mardin'deler

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Trabzon'dan kente gelen heyet, Midyat ve Hasankeyf'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayalinin gerçeğe dönüşmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje kapsamında, önceki gün kente gelen yaklaşık 100 kişilik grup temaslarını sürdürüyor.

Midyat ilçesine geçen grubu Kuyumcular Çarşısı'nda Kaymakam Hüseyin Tekin karşıladı.

Tarihi mekanları gezen heyettekiler, esnaf ve vatandaşla görüştü.

Kaymakam Tekin, kafileyi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Midyatlıların Trabzon'dan gelen misafirlerini adeta bağrına bastığına işaret eden Tekin, "İki farklı kültür gibi görünse de aynı elin iki parmağı, aynı ağacın iki meyvesiyiz. Onları burada ağırlamaktan gurur duyduk. İnşallah biz de onları Trabzon'da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu dostluk ve kardeşlik köprüsü gitgide büyüyecek." dedi.

Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi ise, kadim şehir Mardin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Trabzon halkının selamını getirdik. Kardeşlik Köprüsü Projesi kapsamında geldik. Midyat'ta olmaktan ve burada ağırlanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyette yer alan Ahmet Hakan Çiçek, Trabzon’dan yola çıkarken biraz tedirginlik duyduklarını ancak kente ulaştıklarında endişelerinin yersiz olduğunu gördüklerini söyledi.

Tuana Kısa da çok iyi ağırlandıklarını ifade ederek, "İyi ki buraya geldim. Projenin amacına ulaştığına inanıyorum." diye konuştu.

Heyet daha sonra Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesine geçti.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine yazdığı, "Bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a götürerek maç izlettirme" hayalinden yola çıkılarak hayata geçirilen proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaşlarında 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile de 28 Nisan'da Trabzon'a gitmişti.



