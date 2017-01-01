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Cüce su aygırı "Mela" ilk kez ziyaretçilerin karşısında

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:04
Cüce su aygırı "Mela" ilk kez ziyaretçilerin karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi sakinlerinden cüce su aygırı ailesinin 7 yaşındaki üyesi "Malya"nın 3 ay önce dünyaya getirdiği "Mela", ilk ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden cüce su aygırlarının popülasyonu, "canlı gen bankası" olarak adlandırılan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesinde arttırılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda 22 Şubat 2017 dünyaya gelen "Mela", aradan geçen sürede adaptasyon sürecini tamamlamasının ardından ilk kez hayvanat bahçesinin misafirlerine tanıtıldı.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yavru su aygırı "Mela"nın artık ziyaretçiyle buluştuğunu söyledi.

"Mela"nın ağırlığının 40 kilograma ulaştığını ifade eden Aydın, yavrunun istediği kadar yemek yediği ve annesinden süt emmeye devam ettiğini dile getirerek, "Annenin gözetimi altında hala. Bahçeye aldık ama aynı iklimi paylaştığı sitatunga, beç tavuğu, gri taçlı turna gibi diğer 2 yetişkin su aygırı ile bir araya henüz gelmedi. Çok merak edilen bir hayvandı. Bu nedenle artık ziyaretçiyle buluşturduk. Şu an bu alanda yaşayabilecek kapasiteye ulaştı. Havuzun ve bataklığın derinliğini yavruya göre ayarladık." şeklinde konuştu.

- "Amaç, soy devamlılığını sağlamak"

Yavrunun havuzu ve bataklığı da kullanabildiğini anlatan Aydın, yoğun ziyaretçiler arasında su aygırını görmek isteyenlerin de bulunduğunu aktardı.

Aydın, "Mela"yı görme yönündeki talebe karşı koyamadıklarını dile getirerek, "Hayvanın da gerekli gelişimi sağladığını görünce artık ziyaretçiyle buluşturmak istedik. Bundan sonra hızlı bir şekilde kilo almaya devam edecek. Çünkü su aygırları doğal yaşamda da burada da izin versek sürekli yemek yiyen hayvanlar. Ama biz belirli bir diyet uyguluyoruz. Çünkü hayvanın o fiziksel gelişimi çok önemli. Yavaş yavaş kendini toparladıkça ve anneden de bağı uzaklaştıkça yani emmeyi bırakınca artık diğer canlılarla da bir araya gelmeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Yakın dönemde diğer cüce su aygırlarıyla da yavrunun bir araya geleceğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu canlılardan doğal alanlarında 300'den az kaldığı söyleniyor. Ülkemize bu canlıyı ilk getiren bizim hayvanat bahçemiz. İlk önce 2 tane geldi, sonra bir daha ekledik. Ardında da bu yıl bir yavru elde ettik. Mutluyuz, bu çok önemli bir gelişme. Erkek nüfusunun çok azaldığı bir canlı cüce su aygırları. Biz bir dişi daha elde ettik. İnşallah ilerleyen dönemlerde bir erkek yavru da elde ederiz. Bizim temel amacımız, bu canlıları koruma altında tutup, soy devamlılığını sağlamak. Bunun için de mutlaka doğal yaşam standartlarına uygun ortamlar sunmalıyız ki, onlar yavru dünyaya getirebilsinler. Cüce su aygırı da bunun bir kanıtı oldu. İnşallah ilerleyen dönemlerde yeni yavrularla ziyaretçilerin karşısına çıkacağız."

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