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Bulgaristan'da yaralanan Türk, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:43
Bulgaristan'da yaralanan Türk, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi

KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'daki trafik kazasında yaralanan Türk vatandaşı, Türkiye'de tedavi olma talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansla İstanbul'daki hastaneye nakledildi.

Alınan bilgiye göre, adının açıklanmasını istemeyen Türk vatandaşı, ailesiyle gittiği Bulgaristan'ın Burgaz kentinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Olaydan Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğunun haberi olması üzerine, konsolosluk yetkilileri hastaneye kaldırılan Türk vatandaşını ziyaret etti. Türk vatandaşının, Türkiye'de tedavi olma talebi üzerine, durum Sağlık Bakanlığına bildirildi.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından yaralı Türk vatandaşı, Bulgaristan Sağlık Bakanlığına ait ambulansla sınıra kadar getirildi.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansına alınan yaralı Türk vatandaşı, İstanbul'daki hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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