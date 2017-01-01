Ceylanpınar'da Suriye sınırına dev Türk bayrağı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolündeki Rasulayn ilçesinin karşısına dev Türk bayrağı dikildi.

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn bölgesi sınırının sıfır noktasında bulunan Şehit Er Adem Döğüşken Karakolu'nun bahçesindeki hakim bir noktaya, Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından 30 metre yüksekliğindeki direğe 6 metre eninde 9 metre boyundaki Türk bayrağı, Haliliye Mehter Takımı eşliğinde göndere çekildi.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bayrağın bir milletin istikbali olduğu kadar kaderini ve tarihini de temsil ettiğini söyledi.

Türk milletinin hilal uğruna kurban olmayı helal bilen bir millet olduğunu ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"İbrahim'in milleti olarak Türk, Kürt, Arap, Sünni ve Alevi'siyle daha nicesiyle bir hilal uğruna batan nice güneşlerimiz var. Yeri ancak gökler olan ay yıldızlı bayrağımızı tam da bu noktada, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan güney kapılarından Ceylanpınar'ın göğünde dalgalandırmak, tamamen bu birlik ruhunun heyecanının bir nişanesidir. Ceylanpınar sınırımızda şafaklar gibi dalgalanacak bayrağımız, gönüller arasında sınırlar çizilemeyeceğinin de bir nişanesidir."

Törene, Kaymakam Ahmet Karatepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu ve Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boyal ile vatandaşlar katıldı.