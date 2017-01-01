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Cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yapan kişi tutuklandı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:44

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1200 Evler Mahallesi'nde bir evden çeşitli ziynet eşyaları ile bir miktar paranın çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İzmir'den kiraladıkları lüks araçlarla Denizli'ye gelerek hırsızlık yapan kişilerin olduğu yönünde bilgiye ulaşan ekipler, Sarayköy ilçesinde içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan otomobil, etraftaki araçlar ile bir polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine ekipler, otomobili, lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Otomobildeki Hasan D. ile Cihan K. gözaltına alındı.

Yakalandığı gün cezaevinden çıktığı tespit edilen Cihan K. ile çeşitli hırsızlık suçlarından sabıkası olan cezaevi firarisi Hasan D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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