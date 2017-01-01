Fındıkta külleme hastalığı ortaya çıkmaya başladı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta külleme hastalığının kendini göstermeye başladığını, buna karşı mutlaka zirai mücadele yapılması gerektiğini ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılından itibaren fındığı tehdit eden külleme hastalığının, bu yıl iklimin de etkisiyle gecikmeli olarak son günlerde bahçelerde görülmeye başladığını belirtti.

Bölgede Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Fındık Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Odası olarak eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla üreticileri mücadeleye yönlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Karan, iklim şartları nedeniyle üreticilerin yeterince koruyucu zirai ilaçlamayı yapmadığını aktardı.

Karan, şu anda fındık bahçelerinin külleme nedeniyle risk altında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Külleme hastalığı hızlı yayılan bir hastalıktır. Üreticilerimizin ilgili kurumların ve odamızın tavsiyelerine uyarak tedavi edici ve besleyici ilaçları arazilerine uygulamaları gerekmektedir. Mutlaka ilaçlama yapılmalıdır, yapılmayan bahçelerde dökülme, kuruma ve gelişimde gerileme gözükmektedir. Üreticilerimiz külleme hastalığıyla ilgili zirai mücadele hakkında gerekli bilgileri odamız tarım danışmanları ve Gıda, Tarım ve İl Müdürlüğü yetkilerinden alabilir."



