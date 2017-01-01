Cinsel istismar şüphelisi film gibi operasyonla yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, 13 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı, jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kırsal alanda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Şahin Ö'nün (31) yakalanması için Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı "Suç Araştırma Timi"nce çalışma başlatıldı.

Zanlının hesabında bir miktar para bulunduğunu öğrenen ekipler, Şahin Ö'nün nerede olduğunu tespit etmek için hesabı takibe aldı.

Para çekilen hesaptaki hareketleri inceleyen ekipler, şüphelinin Antalya'ya gittiğini tespit etti. Parası biten zanlının tekrardan Malatya'ya geldiğini ve sahte kimlikle bir araç kiraladığını öğrenen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

Şahin Ö'nün araç kiraladığı şirketle irtibata geçen ve kentteki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin bir çay ocağında olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda Şahin Ö, çay ocağında üzerinde sahte kimlikle yakaladı.

Jandarmadaki ifadesinde suçlamayı kabul eden zanlı Şahin Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.