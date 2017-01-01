Manisa'da sokak köpeğine işkence yapılması

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, gezdirdikleri iki pitbull cinsi köpekle sokak köpeğine işkence ettikleri sosyal medyaya yansıyan 3 kişiden ikisi gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta sokak köpeğine işkence görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 3 zanlının yakalanması için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Teknik çalışmanın ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerden O.G (19) ve K.A. (19), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü şüpheliler hakkında işlem başlatırken adresinde bulunamayan B.A'nın (19) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Sağlık durumu iyi

İşkence edilen sokak köpeğinin sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan veteriner hekim Engin Bahçeci, geçici hayvan bakımevinde tedaviye alınan köpeğin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yayınlanan işkence görüntülerinin ardından hem vatandaşlardan hem de birçok sivil toplum kuruluşundan şikayet geldiğini söyleyen Bahçeci, "Şahısların yakalanıp cezalandırılması süreci ile yaralanan köpeğin tedavi sürecini takip ettik. Şu an köpeğin durumu iyi, gerekli tedavileri yapılmış, sahiplendirilebilir veya tekrar sokağa bırakılabilir." dedi.

Bahçeci, şahısların olayda kullandığı 2 pitpull cinsi köpeğin ellerinden alınması ve izinsiz pitpull köpeği beslemek suçundan ayrıca işlem başlatıldığı kaydetti.

Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler ise işkence yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını aktararak, olayı hızlı bir şekilde sonuçlandıran yetkililere teşekkür etti.

- Olay

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta, üç kişinin beraberlerinde gezdirdiği iki pitbull cinsi köpeği sokak köpeğine saldırtıp bıçakladıktan sonra işkence ettiklerine dair kamera görüntüleri medyaya yansımıştı.

Görüntülerin ardından birçok sivil toplum kuruluşu harekete geçmiş, işkence edilen sokak köpeği tedavi altına alınmıştı.