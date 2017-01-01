ADANA (AA) - Adana'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava kapsamında aranan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen zanlının örgüt üyeliğinden tutuklanan eşinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Bedriye Koyuncu ile avukatı katıldı.
Koyuncu savunmasında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock çıkan telefon numaralarının kendisine ait olmadığını ileri sürdü.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Koyuncu, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlıkla ilgili ifadelerinin bulunması nedeniyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Eşi aranıyor
Koyuncu'nun MİT tırlarının yasa dışı durdurulmasına ilişkin dava kapsamında aranan eşine ait 01 LM 599 plakalı araç 8 Eylül 2016'da kazaya karışmış, sürücüsü kaçmıştı. Otomobilini polis merkezinden vekaletnameyle teslim almak isteyen Bedriye Koyuncu, telefonunda ByLock tespit edildiği iddiasıyla tutuklanmıştı.
Cumhuriyet savcısının, "FETÖ ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Bedriye Koyuncu eşi Mehmet Cevher Koyuncu hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla açıklama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma ve görevini engellemeye teşebbüs etme", Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince de "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" yakalama kararı olduğu vurgulanan iddianamede, kazaya karışan 01 LM 599 plakalı araç üzerinde de ihtiyati tedbir kararı bulunduğu ifade edilmişti.