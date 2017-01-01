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Adıyaman'da "Toplumsal Olaylara Müdahale" tatbikatı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:51
Adıyaman'da "Toplumsal Olaylara Müdahale" tatbikatı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesince, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman Gıda Tarım Fuar alanında gerçekleştirilen tatbikat, ekiplerin eğitim gösterisiyle başladı. Daha sonra senaryo gereği bir grup eylemci, basın açıklamasının ardından izinsiz gösteri yaptı.

Uyarılara rağmen eylemini sürdüren, polise taş ve molotofkokteyli atan göstericilere TOMA ile müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerinden kaçan göstericiler, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan göstericiler, polis aracına bindirildi.

İkinci senaryoda ise gösterici grup, lastik, tahta, çöp konteyneri gibi maddelerle yakarak oluşturduğu barikat ile zırhlı araçlara, Çevik Kuvvet personeline yasa dışı sloganlar eşliğinde havai fişek, taş, sopa ve şişe attı. Uyarılara aldırış etmeyen gruba polis müdahale etti. Ekipler, yakılan barikatı söndürerek zırhlı kepçe yardımıyla yol açtı. Ekipler daha sonra göstericileri biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

- "Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker"

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan tatbikatın gerçekten çok başarılı ve profesyonelce hazırlandığını söyledi.

İyi şekilde uygulanan bir tatbikat izlediklerini ifade eden Alper, şöyle konuştu:

"Çevik Kuvvet ekiplerinin kendilerine verilen ya da verilecek bütün görevleri en iyi şekilde yapmak adına ne kadar hazır olduğunu gördük. Ülkemiz her zaman olduğu gibi çok zor dönemlerden geçiyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hain şer odakları, açlık grevleri bahane edilerek ve farklı sebeplerle bütün illerimizde oturma eylemi gibi farklı karmaşa çıkartma şeklinde kendilerine talimat geliyor. Biz buna hazırlıklı olmak adına 'Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker' mantığıyla hareketle bu yiğit kardeşlerimizi hazır istiyoruz. Gezi olaylarının yıl dönümü de yaklaştı. Buna da hazırlıklı olmak adına ekiplerin titiz çalışmalarını görmek istedik."

Alper, tatbikatta sahip olunan ekipmanları da kullandıklarını, havada drone uçurduklarını ve aynı şekilde Güvenlik Şube Müdürlüğüne ait ses yayın aracı, uzaktan kumandalı bariyerleri bir anda götüren iş makinesi aracını da izleme fırsatını bulduklarını sözlerine ekledi.

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