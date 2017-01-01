Şırnak'taki çatışma

SAMSUN (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokağı'ndaki babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Büyük Cami'ye getirildi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, aynı çatışmada yaralanan 2 polis memuru, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Kılıç şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Esra Yılmaz gözyaşı döktü.
İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Şırnak'ın Kato Dağı bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Hareket polisi Mesut Yılmaz (25) şehit düşmüş, 2 polis yaralanmıştı.