Rus subayın kimliği, eksik belgeye takıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş olarak bulunan ve işgalci bir Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin, "Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset ile ilgili karar bir ay sonraya kaldı." dedi.

Kentin Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bir süre önce yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta yer alan ve üniformasıyla gömülen işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars Müze müdürlüğünde toplanan kuruldan bir kararın çıkmadığını söyledi.

Eksik bilgi ve belge nedeniyle kararın bir ay sonrasına kaldığına belirten Alantar, "Her ay olduğu gibi, bu ayda 12 kişilik uzman ekip toplandı. Gündemindeki konularla ilgili kararlar verdi. Ancak bizim konuyla ilgili eksik bilgi ve belgelerden dolayı, karar çıkmadı. Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset ile ilgili karar bir ay sonraya kaldı." dedi.

Alantar, kararın 24-25 haziranda toplanması planlanan kurula kaldığını sözlerine ekledi.

Vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen kişinin cesedi, tabut ile Kars Müzesi'ndeki depoda muhafaza altında tutuluyor.