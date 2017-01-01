KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabükspor'u 80-71 yenerek, seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maçı, Nurettin Bilmez, Nadir Gürel ve Serkan Cengiz yönetti.
Maça hızlı başlayan Karabük temsilcisi, ilk periyodu 21-8 önde kapattı.
İkinci periyotta rakibi karşısındaki skor üstünlüğünü devam ettiren Kardemir Karabükspor, soyunma odasına 31-26 önde gitti.
Karabük temsilcisi, üçüncü çeyreği de 51-44 üstün bitirdi.
Müsabakanın dördüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü ele geçiren siyah-beyazlı ekip, son saniyelerde skoru 65-65'e getirdi ve maç 5 dakika uzadı.
Bu sürede de 70-70 ile eşitlik bozulmadı. İkinci 5 dakikalık uzatma bölümünde daha etkili olan Beşiktaş RMK Marine, rakibini 80-71 mağlup etti.
Bu skorla Beşiktaş RMK Marine, final serisi ikinci maçında durumu 2-0'a getirerek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamladı.