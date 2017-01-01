Üniversitede topraksız tarım serası

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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ziraat Fakültesinde, bölge çiftçisine örnek olması amacıyla "topraksız tarım serası" kuruldu.

Serada incelemelerde bulunan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulunun 'Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' kapsamında jeotermal ve kalkınma alanında pilot üniversite seçildiklerini belirten Karakaya, bu sorumlulukla özellikle tarım alanında bölgeye katkı yapacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Topraksız tarım serasının üniversitelerinin önemli çalışmaları arasında bulunduğunu ifade eden Karakaya, Kırşehir'de tarımla ilgilenen kişilerin ve işletmelerin modern tarıma yönlendirilmeleri için öğretim elemanlarının danışmanlık hizmeti vermesini sağlayacaklarını vurgulayarak, modern tarım yöntemleri ile ilgili rehberlik yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Karakaya, "Tarım ve hayvancılık alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesinde bu şekilde yürütülen çalışmalar bizi mutlu ediyor. Pilot üniversite sorumluluğunu taşıyarak yapılan çalışmaların ve yaşanan gelişmelerin şehirle paylaşılması çok önemli. Topraksız tarım serasındaki çalışmaları yakından takip ediyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak da topraksız tarım serasında Ziraat Fakültesi lisansüstü öğrencilerinin eğitim gördüğünü ifade ederek, maruldan domatese kadar birçok sebzenin üretiminin yapıldığını kaydetti.