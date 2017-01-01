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Afyon Belediye Yüntaş'ta transfer

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:28


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Mehmet Hacıoğlu, Berk Özbek ve libero Doğuş Yapıcı'yı transfer etti.

Efeler Ligi'nde baraj etabı maçlarında 6'da 6 yaparak ligde kalmayı başaran Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda, TOFAŞ Spor Kulübünden smaçör Mehmet Hacıoğlu, Palandöken Spor Kulübünden libero Doğuş Yapıcı, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Berk Özbek'i renklerine bağladı.

Afyonkarahisar Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Belediye Yüntaş Kulübü Başkanı Abdullah Aydoğan ve yönetim kurulu Üyesi Burhan Kınay katıldı.

Transferlerin hem takım hem de sporcular için hayırlı olmasını dileyen Çoban, kazasız belasız bir lig geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Aydoğan ise bu sezon üst sıraları hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüğünü genç ve dinamik bir takım olacaklarını ifade etti.

Başarılı sporcular Mehmet Hacıoğlu 2, Doğuş Yapıcı ve Berk Özbek ise kendilerini 1 yıllığına mor-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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