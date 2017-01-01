Kayseri'deki avukatlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 avukattan, 6'sı tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Kayseri Barosu avukatlarından eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanı Mustafa A. ile F.K, H.H.A, H.Ş, K.B.Ö, N.B.K, N.K, S.A. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan H.H.A, H.Ş, K.B.Ö, N.B.K, N.K. ve S.A. tutuklandı, eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanı Mustafa A. ile S.D, F.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, örgütle irtibatlı şirketlerde çalışan ve örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyey sevk edilen S.Ç. tutuklandı, S.K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.