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Futbol: TFF 1. Lig play-off

25 Mayıs 2017 Perşembe, 21:14


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 79 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan (Dk. 73 Tomic), Dodo (Dk. 68 Isaac), Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Eskişehirspor: Boffin (Dk. 73 Kayacan Erdoğan), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Akaminko), Dorukhan Toköz (Dk. 83 Ramazan Övüç), Uğur İnceman, Erkan Zengin, Ofoedu, Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga

Gol: Dk. 22 Dimitriadis, Dk. 45 Berkan Yıldırım, Dk. 59 Özgür Can Özcan, (Giresunspor), Dk. 28 Dorukhan Toköz, Dk. 41 Bruno, Dk. 64 Erkan Zengin (penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Dimitriadis, Dk. 51 Dodo, Dk. 62 Özgür Yılmaz, Dk. 66 Berkan Yıldırım, Dk. 90+5 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 57 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 70 Uğur İnceman, Dk. 90+5 Kayacan Erdoğan(Eskişehirspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Giresunspor sahasında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı.

22. dakikada Giresunspor öne geçti. Sağ kanattan Recep Aydın'ın ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Dimitriadis meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada Eskişehirspor beraberliği yakaladı. Dorukhan Tökez'in uzaktan şutuna kaleci Eser Altın müdahale edemeyince top ağlarla buluştu:1-1

41. dakikada Eskişehirspor bir gol daha buldu. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Bruno Mezenga kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

45. dakikada ev sahibi takım maçta dengeyi sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya Özgür Can Özcan kafa vurdu, kaleci Boffin'in kurtardığı topu Berkan Yıldırım tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

59. dakikada Giresunspor tekrar öne geçti. Dimitriadis'in ceza sahası içine attığı ara pasında topla buluşan Özgür Can Özcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

64. dakikada Eskişehirspor beraberliği yakaladı. Bruno Mezenaga'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in kulandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-3

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