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Uşak'tan Halep'e gıda yardımı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 21:22

UŞAK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uşak Şubesi tarafından Halep'e 5 kamyon un gönderildi.

TDV Uşak Temsilciliği tarafından Uşak ve ilçelerinde yürütülen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kampanyası kapsamında toplanan 2 bin 600 çuval unun yüklendiği 5 kamyon dualarla kentten ayrıldı.

Uşak Müftü Yardımcısı Alı Tom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyonların iki gün içinde Halep'e ulaşmasının beklendiğini, unların Haleplilere ekmek üreten fırınlara teslim edileceğini belirterek, "Yardım kampanyası devam ediyor, tüm hemşehrilerimizi Haleplilere sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Tom, yardım kampanyası kapsamında daha önce de 200 bin lira yardımda bulunulduğunu ifade etti.

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