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Maçın ardından

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:18


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında sahasında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ikinci maçta daha iyi mücadele edip finale çıkmak istediklerini söyledi.

"Şu anda denge bozulmadı, Giresunspor olarak bugünden daha fazla mücadele edip bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım da kazanmak adına her şeyi yaptığını kaydetti.

Oyuna iyi başladıklarını aktaran İldiz, "Goller kaçırdık, uzaktan yediğimiz gol bizi demoralize etti ama yeniden berberliği yakaladık. Bugün savunmada hatalar yaptık ve inanılmaz goller yedik." diye konuştu.

İldiz, ikinci maçta çok daha iyisini yapmak için her türlü gayreti göstereceklerini ifade ederek, "Maçın başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda denge bozulmadı, Giresunspor olarak bugünden daha fazla mücadele edip bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz. Pazartesi seyircileri iyi bir maç bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Eskişehirspor Teknik direktörü Mustafa Denizli ise basın toplantısına katılmadı.

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