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GÜNCELLEME - Kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Çapan'ın adliyeye sevki

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:30

EDİRNE (AA) - Sınırda jandarma tarafından yakalanan, kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan, sevk edildiği adliyeden yeniden Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan, Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesine getirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs'ta FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etmek'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

Murat Çapan, İstanbul'daki duruşmada SEGBİS'le bağlantıda yaşanan problem ve ek işlemler nedeniyle yeniden emniyete götürüldü.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, dün Uzunköprü'de Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişimindeki aralarında çocukların da olduğu 8 kişiyi tespit etmiş, FETÖ şüphelileri emekli emniyet müdürü S.S, Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A, ihraç edilen öğretmenler M.Ç, F.Ç. ile Çapan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların yanında bulunan, yaşları 6 ile 13 arasında değişen 3 çocuk da hudut karakoluna götürülmüştü.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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