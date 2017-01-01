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Gaziantep esnafının Beşiktaş sevinci

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:41


GAZİANTEP (AA) - Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk parolasıyla Gaziantep deplasmanına gelecek olması, kentteki otel ve işletmecileri sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü 36 bin kapasiteli Gaziantep Kalyon Arena'da karşılaşacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayacağı mücadelede, stadın büyük bir bölümünde misafir takım taraftarları yer alacak.

Gaziantep'e takımlarını desteklemeye gelmesi beklenen 25-30 bin civarında siyah-beyazlı taraftar, kentte büyük bir hareketliliğin yaşanmasına sebep oldu. Beşiktaş taraftarı kentteki birçok otelde rezervasyon yaptırırken, işletmeler de hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde yoğun mesai harcamaya başladı.

Gaziantep'te bulunan bir otelin yönetim kurulu başkanı Eyüp Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın kente gelmesiyle turizme önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Müsabaka öncesinde turizm acentelerinin ek sefer hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Kavas, "Beşiktaş'ın gelişi, otellere, restoranlara ve hediyelik eşya satan tüm esnafa katkı sağlayacak. Otellerde doluluk oranı arttı. Hafta sonu için doluluk oranımızı yüzde yüz olarak bekliyoruz. Kendi otelimizde şu anda yüzde doksan doluluk oranına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte bulunan bir başka otelin genel müdürü Okay Mamatlıoğlu da Beşiktaş taraftarının Gaziantep'e gelmesinin şehre önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İşletme sahibi Ömer Güllüoğlu ise Beşiktaş'ın şampiyonluk maçının Gaziantep'te oynanmasının esnaf açısından büyük bir şans olduğunu aktararak, "Birkaç günden beri yoğunluğu hissediyoruz. Taraftarlar Antep'in ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Şevki Bostan, siyah-beyazlı oyuncu ve taraftarları ağırlamak için kentin hazır olduğunu kaydetti.

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