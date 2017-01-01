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MERSİN (AA) - Geleneksel Hint danslarını modern dansla buluşturan, tanınmış dans grubu Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu, "A Passage to Bollywood" müzikali ile 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

Ashley Lobo'nun koreografisini yaptığı, romantizm ve dramayla bezeli tiyatral fantezi "A Passage to Bollywood" müzikali, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Lobo, müzikal öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce İstanbul'a geldiğini söyledi.

Mersin'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirten Lobo, yeniden kente gelmek istediğini ifade ederek müzikal hakkında bilgiler verdi.

- Uzun süre ayakta alkışlandı

Hayallerinin peşinden koşarak Mumbai'ye giden bir gencin hikayesini anlatan ve klasik Hint ile modern dans temalarını birlikte barındıran müzikalde, 22 kişilik genç sanatçı izleyici karşısına çıktı.

Bin 500 kişilik salonun tamamın dolduran sanatseverler yaklaşık 1,5 saat süren müzikalde unutulmaz bir gece yaşarken, alkışlarıyla Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu ekibine büyük destek verdi.

Müzikalin sonunda Hintli sanatçılar, seyircilerin arasına girip vatandaşlarla dans etti.