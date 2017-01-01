"Kur'an kurslarına bağış" adı altında dolandırıcılık iddiası

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MUĞLA (AA) - Muğla’da, dini inanç ve duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan E.K, Z.K, M.D, A.K.K, D.İ, Ö.M, A.D, M.Ü.Ç, S.S, A.Z, G.U. ve Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "Dini inanç ve duygularının istismar suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardandan mahkemeye çıkarılan 7’si kadın 12 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Ortaca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir işyerine operasyon düzenlemiş ve işyerinde bulunan E.K, Z.K, M.D, A.K.K, D.İ, Ö.M, A.D, M.Ü.Ç, S.S, A.Z, G.U. ve Z.D. gözaltına alınmıştı.

İşyerinde yapılan aramada, Türkiye genelinde 142 binin üzerinde vatandaşın kişisel bilgilerinin bulunmuş, zanlıların, bu kişileri telefonla arayarak, "Sizin adınıza Kur'an kurslarına ve ihtiyaç sahiplerine yardım yapacağız." diyerek para topladığı ve bu kişilere kargo ile kapıda ödemeli küçük Kur'an-ı Kerim gönderdikleri iddia edilmişti.

Zanlıların 50 ile 100 lira arasında yapılan bağışlardan, günde 5 ila 7 bin lira arasında kazanç sağladıkları ve bir ayda 25 bin kişiden bağış topladıkları ileri sürülmüştü.