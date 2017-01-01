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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Bodrum Dans Kulübünce düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Dans Festivali kapsamında, çocuk dansçılar gösterilerini sundu.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, 14 yaş altı 236 dansçı, 24 ayrı gösteri için sahne aldı. Çocuk dansçıların, ritmik cimnastik, bale, modern dans ve halk oyunu gösterilerinde renkli görüntüler oluştu. Etkinliği yaklaşık bin 300 kişi izledi.

Cuma günü kostümlü kortej yürüyüşünün düzenleneceği festivalde, dans yarışmaları da dahil 996'sı lisanlı olmak üzere bin 739 dansçının sahne alacağı belirtildi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum turizmine de katkı sağlaması amaçlanan festivale, Türkiye ile birlikte 16 ülkeden katılımın olduğunu kaydetti. Özvezneci, ilçenin farklı noktalarında da dans gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

Festival 28 Mayıs'ta sona erecek.