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Denizli'de otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

26 Mayıs 2017 Cuma, 02:17

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nden kent merkezi istikametine giden C.S. idaresindeki 54 FP 680 plakalı otomobil, 6 yaşındaki Dilara Kaya'ya çarptı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dilara Kaya'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü C.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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