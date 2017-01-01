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IĞDIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur, kararlı ve imanlı bir lider, arkasından 80 milyon bir olduktan sonra bu ülkedeki her mezhebi ile etnik kimliği ile kimse bizim sırtımızı yere getiremez." dedi.

Sorgun ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İl Genel Meclisinin Danıştay tarafından feshedilmesinin ardından Iğdır'da 4 Haziran'da yapılacak seçim öncesi kentte Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Sorgun, ülkenin birlik ve beraberliğini hiçbir gücün bozamayacağını söyledi.

Geçmişte milletin sağcı-solcu diye birbirine kırdırıldığını, şimdi başka isimlerle bunun yapılmaya çalışıldığını dile getiren Sorgun, şöyle konuştu:

"Suriye'de başka adlarla, Irak'ta başka adlarla kırdırıyorlar. Başka yerde başka isimlerle kırdırıyorlar. Kıblemiz bir, Peygamberimiz bir, Rabbimiz bir, Kitabımız bir; daha ne istiyoruz? Küçük şeylere takılmaya kalkarsak arkasında büyük şeyleri kaybederiz. Onun için resmin büyüğüne bakalım, bu birlikteliği koruyalım. Bize içeriden bir zarar gelmezse Allah'ın izniyle kimse bize bir şey yapmayacaktır. Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur, kararlı ve imanlı bir lider, arkasından 80 milyon bir olduktan sonra bu ülkedeki her mezhebi ile etnik kimliği ile kimse bizim sırtımızı yere getiremez."

- "4 Haziran'da Iğdır kazanacak"

Erol Kaya ise 16 Nisan'daki referandumda Türkiye'nin kazandığını, 4 Haziran'da da Iğdır'ın kazanacağını ifade etti.

Anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 35 "evet" oyu çıkan Iğdır'a daha hizmet edebilmek için desteğe ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Kaya, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde üç kat büyüdüğünü belirtti.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fert başına milli geliri üç kat büyüdü, gayrisafi hasıla üç kat büyüdü, ihracatı beş kat büyüdü. Bu ülkeyi biz büyüttük. Ben İstanbul'da doğdum, orada büyüdüm. Hastane kuyruklarında öldük biz, senetlerle ölülerimizi aldık. Bugün 80 milyon insan sadece TC'sini bildirerek sağlık hizmeti alıyor. Ambulans uçak ile Türkiye'nin en doğusundaki hasta alıyor. Bunu kim yaptı? Tayyip Erdoğan yaptı. Sayın Erdoğan bunu sizlerin desteğini alarak yaptı ve yapıyor. Türkiye üç dönemde büyüdü. Rahmetli Menderes, rahmetli Özal ve bir de şimdi Sayın Erdoğan döneminde büyüdü. Bu üç dönemin bazı ortak özelliği vardır. Biri güçlü iktidarlardır ve sürekli iktidarlardır. İkincisi de vatanını seven ve vatan için birlik ve beraberlik olsun diye gayret eden insanlardır."

Türkiye'de etnik kimlik ayrımı olmadığını anlatan Kaya, Caferi'siyle, Azeri'siyle, Kürt'üyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle herkesin başının dik olduğunu, kendini ifade edebildiğini vurguladı.

Ülkeyi bu noktaya AK Parti hükümetlerinin getirdiğine işaret eden Kaya, daha güzel noktalara ulaştırmanın da kendilerinin görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Programda, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ve Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz da katılımcılara hitap etti.

Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun ve Erol Kaya, toplantının ardından kentte ziyaretlerde bulundu.

Danıştay, 2016 yılı ağustos ayında aldığı kararla, yasal olmayan seçim gerçekleştirildiği gerekçesiyle Iğdır İl Genel Meclisini feshetmişti.