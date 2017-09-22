Görevlendirme yapılan belediyeden arıcılığa destek

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere 3 bin kovan desteğinde bulunacak.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için belediyecilik anlamında güzel projelerinin devam edeceğini belirtti.

Mardin'in tarım ve hayvancılık alanında daha iyi noktalara gelmesi için imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Yaman, kentin marka şehir olması için de görevde oldukları 9 aylık zaman diliminde önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yaman, ilin lokomotif sektörlerinden biri olan tarıma belediyecilik anlamında da destek verdiklerini, hayvancılık konusunda da fark yaratan işler için kolları sıvadıklarını aktardı.

Bu kapsamda arıcılara 3 bin kovan dağıtılacağını ifade eden Yaman şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok projemiz söz konusu. Bu noktada 190 mahallemizde sıvat yapımı da gerçekleşecek. Hayvan içme suyu göletleri yapımını gerçekleştirdik ve çalışmaları da devam ediyor. Derik ilçemizde zeytinciliğin gelişmesi için yaptığımız çalışmaların yanında tarıma destek sağlayacak işlere devam edeceğiz."

