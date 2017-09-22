Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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KARABÜK (AA) - Karabük’ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük'e gelen Atakan Mekikçi (23) yönetimindeki 67 ET 225 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Erol Avcı (44) idaresindeki 78 AZ 489 plakalı otomobil, Şeker Kanyonu Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen sebeple çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ve Kudret ve İlknur Mekikçi ile Nazım Fatih Avcı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yenice Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kudret Mekikçi, müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.