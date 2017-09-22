Adana'dan Katar'a direkt uçuş

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ADANA (AA) - Adana'dan Katar'ın başkenti Doha'ya 6 Kasım'dan itibaren direkt uçuşların başlayacağı bildirildi.

Katar Havayolları Ülke Müdürü Ferit Aksun ve Satış Müdürü Ayşegül Kara, Adana Ticaret Odası (ATO) ve ATAK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe'yi ziyaret ederek, Adana'dan Doha'ya başlayacak uçak seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Menevşe, ihracat ve ticaret kapasitelerini dünya ölçeğine taşımayı hedeflediklerini, bu kapsamda tüm engelleri kaldırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Katar'ın ülke dışındaki yatırımlarının 324 milyar doları bulduğunu ve Türkiye ile ticaret hacminin 1,3 milyar dolar olduğunu ifade eden Menevşe, şunları kaydetti:

"Katar'ın Türkiye'ye yatırımı yaklaşık 19 milyar dolar. Ayrıca Katar pazarı birçok üretim sektörünün yararlanacağı şekilde Adana ve Türkiye'nin ihracatı bakımından önem taşıyor. Bu büyük potansiyeli değerlendirmek için ATO olarak yol gösterici kimliğimizi ortaya koyacağız. Aktarmalı uçuşlar ve vize problemleri üyelerimizi yoran konular. Bunları aşmak üzere de çalışmalarımız sürüyor. Daha önce birçok havayoluyla görüştük, bazılarının Adana'dan direkt uçmasını sağladık, bazı havayolları da planlama aşamasında.

Katar Havayolları'nın Adana'dan direkt seferler başlatması bizim çok arzu ettiğimiz bir gelişmeyi sağlamış oldu. Katar Havayolları ile artık Adana'dan Doha'ya direkt uçulabilecek ve Doha aktarmalı dünyanın 150 noktasına erişilebilecek. Bu Adana için önemli bir imkandır. Adana Ticaret Odası olarak kentimizdeki diğer oda ve borsalar ile Adana Organize Sanayi Bölgesi iştirakiyle kurduğumuz ATAK AŞ vasıtasıyla 1 yılı aşkın süredir Lübnan ve Beyrut ile Ortadoğu'ya açılma projesini sürdürüyoruz. Bu konuda oldukça önemli mesafeler katettik. Şimdi Doha uçuşlarıyla Arap yarımadası ve Afrika ülke pazarlarına daha kolay erişim fırsatıyla bu açılımı genişletme düşüncesindeyiz."

Menevşe, yakın zamanda açılacak Çukurova Bölge Havalimanı ile Adana'nın, Anadolu'nun en önemli ve büyük ikinci hava üssü konumuna geleceğini, bunun da başta ihracat olmak üzere kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Katar Havayolları Ülke Müdürü Ferit Aksun da son iki yıldır Adana'dan doğrudan uçuşlar için hazırlık ve altyapı çalışmaları yaptıklarını, Türkiye çapında birçok aday şehir olmasına karşın farklı özellikleriyle öne çıkması nedeniyle Adana'dan direkt uçuş kararı aldıklarını kaydetti.

Adana'daki firmaların dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat yaptığına değinen Aksun, bu özellikleri nedeniyle şehrin kendileri için sürdürülebilir bir uçuş trafiği sağlayacak konumda olduğunu söyledi.

Aksun, gerekli izinlerini aldıklarını ve 6 Kasım'da Adana-Doha-Adana direkt uçuşlarının başlayacağını bildirdi.