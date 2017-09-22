İtfaiyeden koyun kurtarma operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde, başı hafif ticari aracın çamurluk kısmına sıkışan koyunu itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Karabebek Yaylası mevkisinde arazide park halindeki hafif ticari aracın çamurluk kısmına başı sıkışan koyunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Babadağ şubesi ekibi, koyunun başının sıkıştığı tekerlek ile çamurluk kısmında çalışabilmek için önce aracı kriko ile kaldırdı.
Aracın lastiğini söken ekipler koyunun başını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen koyun sahibine teslim edildi.