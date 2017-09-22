FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan Mevlüt Kandemir, Kırşehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Al, Serkan Çolakoğlu ile tutuksuz sanık Mustafa Erdoğdu ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Al, savunmasında, FETÖ'yü lanetlediğini belirterek, bir dönem öğrenci evlerinde kaldığını söyledi.

ByLock kullanmadığını ve ByLock tespit edilen numarayı bilmediğini ileri süren Al, beraatini istedi.

Sanıklardan Çolakoğlu ise öğrenci evlerinde kaldığı sürede sohbet ve toplantılara katılmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Kandemir'e 7 yıl 1 ay, Al'a 7 yıl 6 ay, Çolakoğlu'na 6 yıl 9 ay ve Erdoğdu'ya da 7 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, tutuksuz sanık Mutlu Kılıç ile avukatı katıldı.

Kılıç, savunmasında, hiçbir yasa dışı örgüt ve 15 Temmuz darbe girişimiyle bağının olmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 15 hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemedeki başka bir duruşmada, tutuklu sanık Kenan Çakırca ile avukatı hazır bulundu.

Çakırca, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, herhangi bir terör örgütüyle bağının olmadığını, himmet ve bağış vermediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.