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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Üniversitemizden mezun olan mühendisler, artık aranan mühendisler. Bu başarıya, marka tescili bize ait olan, YÖK ve ilgili bakanlıkların diğer üniversitelerde de yaşama geçirilmesi konusunda çalışmalarda bulunduğu intörn mühendislik uygulaması sayesinde ulaştık." dedi.

GAÜN Mühendislik Fakültesince Atatürk Kültür Sahnesi'nde "İntörn Mühendislik Zirvesi" düzenlendi.

Burada konuşan Prof. Dr. Gür, intörn mühendislik projesini, sanayi ve ticaret odaları başkanlarıyla geliştirip yürüttüklerini söyledi.

Gür, "Gaziantep Üniversitesinden mezun olan mühendisler artık aranan mühendisler. Bu başarıya, marka tescili bize ait olan, YÖK ve ilgili bakanlıkların diğer üniversitelerde de yaşama geçirilmesi konusunda çalışmalarda bulunduğu intörn mühendislik uygulaması sayesinde ulaştık." ifadelerini kullandı.

İntörn mühendislik uygulaması başlatılırken bir tedirginlik yaşandığını anlatan Gür, "Ama şehrimizin, sanayicimizin, iş adamlarımızın ve bürokrasimizin sahiplenmesiyle bu marka değeri yerini buldu. Demek ki eleştirilere rağmen çok doğru bir adım atmışız. Bu bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Bu yola ilk olarak kendileri çıktığı için bilinirlilik açısından avantajlı durumda bulunduklarını dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Diğer üniversiteler yola yeni çıkacak. Ama bizim bir özverimiz var, tecrübelerimizi onlarla paylaşmaktan çekinmiyoruz. Çünkü biz önde gideniz. Çünkü biz takip edileniz. 70 üniversite rektörümüzün, mühendislik fakültesi dekanlarının, bakanımızın ve üst bürokratlarımızın olduğu bir ortamda tecrübemizi açık açık anlattık. Bu tecrübenin gelecekte neler kazandıracağını onlara da ilettik. Sonuçta da gördük ki kabul görmüşüz."

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, öğrencilerin intörn olarak gittikleri kurumlarda birer mühendis sorumluluğuyla çalışacaklarını belirtti.

İntörlük eğitim sisteminin Türkiye'deki diğer üniversitelerde de yaygınlaştırılması konusunda çalışma yapıldığını anlatan Günal, "Artık 7+1 eğitim sistemine tüm istekli yükseköğretim kurumları da geçebilecek." dedi.

"Şu anda 70 üniversite, bu eğitime geçmek için YÖK'ten izin talebinde bulunacak diye düşünüyorum." ifadesini kullanan Günal, öğrencilerden intörn eğitimini önemsemelerini istedi.

- "Mesleki farkındalık ve yeterliliklerini artırıyor"

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi ise intörn mühendislik uygulamasının öğrencilerin mesleki farkındalık ve yeterliliklerini önemli oranda artırdığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesinin ancak öğrenciler sayesinde olabileceğini dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"İşi yerinde öğrenen bir intörn mühendis, daha sonraki aşamalarda çok önemli çalışmalar yapma imkanı elde ediyor. Çünkü intörn mühendis mesleki yeterliliğini kazanmış bir çalışan gibi iş yerinin havasını soluyabiliyor. Bu uygulamanın intörn mühendislere bir katkısı da çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı duruma gelmeleridir. Bu avantajı, intörn mühendis arkadaşımızın uygulama sonucunda öz güveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş şekilde çalışma hayatına başlaması olarak açıklayabiliriz."



İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de öğrencilere "Gittiğiniz yerde mutlaka işi kendi işiniz, iş yerini kendi iş yeriniz olarak görün. Saat mefhumunuz olmasın. İşe başvurduğunuzda size sorulsa bile maaş beklentinizle ilgili makul olun. Kendinizi hemen çok şey biliyormuş havasına sokmayın. Gerçek kaliteniz işvereniniz, amirleriniz tarafından en kısa sürede görülecektir." şeklinde seslendi.

Daha sonra, intörn mühendisler tarafından imzalanan baret, Prof. Dr. Günal tarafından Rektör Gür'e takdim edildi. Gür de diğer katılımcılara baretlerini verdi.