Tayvanlı heykeltıraş anılarını eserine yansıtacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Tayvanlı heykeltıraş Wang Biao, geçmişte babası ile bir gramofondan dinlediği müzikleri "Geleceği duy" ismini verdiği eserine yansıtacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'na katılan Wang Biao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun temasının "müzik" olduğunu duyduğunda babası ile bir gramofondan dinlediği müziklerin aklına geldiğini, bunun üzerine anılarını canlandırmak için gramofon şeklinde bir eser yapmaya karar verdiğini söyledi.

Sempozyumun temasının "müzik" olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Wang Biao, şöyle konuştu:

"Çalışmamın ismi 'Geleceği duy.' Babamın bir gramofonu vardı. O gramofondan babamla dinlediğim müzikler aklıma geldi. Bunun üzerine sempozyumda yağacağım eser için fikir üretmeye başladım. Babamdan kalan o gramofon şu an çalışmıyor. Çok uğraştım ama çalıştıramadım. Alet çok eski olduğu için yeni parçalarını bulamadım. Bu sempozyumla birlikte babamla geçirdiğimiz o güzel günleri yad etme fırsatım oldu. Ben burada 'Geleceği duy' ismini verdiğim bir gramofon yapacağım. Babamla olan anılarımı tazeleyeceğim. Bizler geçmişimizi hatırlamazsak geleceğe ulaşamayız."

- "Kendimi burada ülkemdeymiş gibi hissediyorum"

Türkiye'de çalışmaktan çok memnun ve mutlu olduğunu belirten Wang Biao, "Burada çalıştığımız mermerler çok kaliteli. Bir heykeltıraşın iyi bir eser ortaya koyması kendisinin yeteneğinin yanı sıra kullandığı mermerle, taş kalıpla da ilişkili. O yüzden Türkiye'de kullandığımız malzemeler çok kaliteli. Türkiye'de çok iyi karşılandık. Türkiye çok güzel bir ülke. Burayı çok sevdim, herkes çok yardımsever. Ben burada kendi ülkemdeymiş gibi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.