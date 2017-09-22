Şehitlerimizi uğurluyoruz

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Hakkari'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz ile Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Halim Ünal'ın cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi.

Şehitler Özcengiz ve Ünal'ın cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililerce karşılandı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan alındı.

Bu sırada şehit Özcengiz'in eşi Esra Özcengiz, kucağında taşıdığı şehidin üniforması ile araca doğru ilerlerken, "Hayır ağlamayacağım, kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Kızım babasına doyamadan gitti. Daha babasına doyamadım ben." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin 1 yaşındaki kızı Hira Nur da askeri uçaktan indirildikten sonra görevli bir askerin kucağında hiçbir şeyden habersizce etrafı izlemesi dikkati çekti.

Şehit Halim Ünal'ın ailesi ve yakınları da uçaktan indirilen tabutun yanına koşarak gözyaşı döktü.

Şehit ailelerinin, yakınlarının koluna girmesiyle ayakta durdukları gözlendi.

Şehitlerden Özcengiz'in cenazesi karayolu ile Akören ilçesine, Ünal'ın naaşı ise askeri helikopterle Tuzlukçu ilçesine gönderildi.