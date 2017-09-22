Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Çağlar (41) yönetimindeki 34 HT 1502 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır Karayolu Dumlupınar Kavşağı'nda, Salih Erdoğan (52) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Çağlar ve Erdoğan ile otomobillerde bulunan Tülay (34), Mustafa (11) ve Mümine Çağlar (42) ile Mahmuriye Erdoğan (57) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.